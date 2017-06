Rottweil Check macht Urlaubsfahrt noch sicherer

So konnten sich die Verantwortlichen der Kreisverkehrswacht über regen Zulauf freuen, denn sowohl alte Hasen als auch Neulinge in Sachen Wohnmobil und Wohnwagen nutzten die Gelegenheit, sich mit fertig gepackten Fahrzeugen über sicherheitsrelevante Themen für ihre Fahrt in den Urlaub zu informieren.

Spannend für die Camper war zunächst der Blick auf die Anzeige der Waage, denn insbesondere im Ausland werden teilweise satte Bußgelder fällig, wenn man mit einem überladenen Wohnmobil oder Wohnwagen erwischt wird. Beim Wiegen stellte sich heraus, dass vor allem ältere Wohnwagen weniger zuladen können, und es dann zu Problemen mit dem Gesamtgewicht kommen kann. Bei den Wohnmobilen gab es weniger Schwierigkeiten mit dem Gesamtgewicht. Hier hatten besonders Fahrer von längeren Wohnmobilen teilweise zu viel Gewicht auf der Hinterachse, weshalb die Helfer der Verkehrswacht die Empfehlung zur Umverteilung der Ladung zur Stabilisierung der Fahreigenschaften geben mussten.

Wichtig war auch ein Blick auf die Reifen der Fahrzeuge, nicht so sehr auf das Profil, sondern auf das Alter, denn spätestens nach sieben Jahren sollten Reifen unabhängig von der noch vorhandenen Profiltiefe ausgewechselt werden. Bei zwei Fahrzeugen mit Reifen, die zehn oder mehr Jahre auf dem Buckel hatten, versprachen die Fahrer, umgehend für neue Reifen zu sorgen.