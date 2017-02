Rottweil Charly ist wieder einige Tage im Land

Vor drei Jahren hat sich Jäger einer neuen Aufgabe verschrieben, die da heißt, ökologischer Waldwirtschaft unter dem besonderen Gesichtspunkt des Klimaschutzes Impulse zu geben.

Von der Holzernte mit brachialer Gewalt mittels einer mächtigen Planierraupe, durch die für zwei Stämme Nutzholz – zum Beispiel das auch in Europa besonders für den Fensterbau gerne verwendete Meranti-Gehölz – 90 weitere Bäume auf der Strecke bleiben, soll mit intelligentem Wirtschaften zusehends Abstand genommen werden. Jäger selbst wurde zur Aufgabe gemacht, das Pflanzen und Ernten am Rande und im Schatten des urwüchsigen Waldes zu vermitteln. Dabei sollen den in alten Traditionen lebenden Ureinwohnern (Bayaks) Ideen und Konzepte für neue Lebensgrundlagen nähergebracht werden ergänzend zum – neben etwas Viehhaltung – die bäuerlichen Aktivitäten hauptsächlich bestimmenden Reisanbau. So wurden Modellflächen ausgewiesen, in denen auf verschiedenen Höhenebenen angebaut wird. Vom Gemüse geht es über Kakaostauden hinauf bis zur Höhenkategorie von Obstbäumen. Der kultivierte Anbau muss natürlich begleitet werden von Vermarktungsstrategien. Jäger und seine Mitstreiter haben insbesondere den Kakaoanbau als Chance für ein verstärktes nachhaltiges Wirtschaften ausgemacht. Dazu gibt es mittlerweile vielversprechende Kontakte zu einem in der weiteren Region ansässigen Schokoladenhersteller, der seinen Rohstoff bisher aus Peru importiert.

Wenn Charly Jäger erzählt zu seinem vielfältigen Schaffen, als einer, der Hilfe zur Selbsthilfe vermitteln will, was er bereits auch schon in Nicaragua, auf den Philippinen und in Simbabwe getan hat, dann schwingt dabei immer auch die Hoffnung mit, dass man etwas mehr als nur den Tropfen auf den heißen Stein in Bewegung bringen kann. Bei so manchem Rückblick stellt er manchmal aber auch ernüchtert fest, dass – wie in Simbabwe – politische Zustände gute Ansätze zu nachhaltigem eigenwirtschaftlichen Schaffen zurückwerfen.