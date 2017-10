Rottweil CDU will die Innenstadt beleben

Die vergangenen Tage und Wochen haben bei der CDU-Gemeinderatsfraktion in Rottweil Spuren hinterlassen. Im positiven Sinne. Den Stadträten gefällt die Möblierung in der Hochbrücktorstraße so sehr, dass sie solche Sitzgelegenheiten dauernd angeboten haben möchte. Ein Antrag wurde nun gestellt und liegt Oberbürgermeister Ralf Broß vor.

In einem zweiten Antrag solle geprüft werden, inwieweit es möglich und umsetzbar ist, Elemente des Turmfestes in das Stadtfest einzubauen. Ziel solle die Steigerung der Attraktivität des Stadtfestes sein, schreibt der Fraktionsvorsitzende Günter Posselt. Zur Begründung heißt es: Das zurückliegende Turmfest als Bürgerfest sei ein voller Erfolg gewesen. Die Resonanz bei der Bevölkerung und den Gästen war sehr positiv, so Posselt. Auch die Einbeziehung der Innenstadtbereiche Untere Hauptstraße, Hochbrücktorstraße und Friedrichsplatz habe sich als gelungen erwiesen. Die Stationen der „Zeitreise“ und die sich dort befindlichen Themenstände seien eine Bereicherung gewesen, die von zahlreichen Besuchern ausdrücklich gelobt worden seien. „Wir beantragen deshalb die Überprüfung sowie die Ausarbeitung von Vorschlägen für die Einbeziehung dieser oder anderer positiver Elemente des Turmfestes und sonstiger Verbesserungsmaßnahmen in das von der Stadt veranstaltete Stadtfest.“

Was die Möblierung anbelangt, so stellt sich die CDU-Fraktion eine dauerhafte Lösung in der Hochbrücktorstraße vor, äußert Posselts Stellvertreterin Monika Hugger. Nach den positiven Erfahrungen sollte der Schwung für die Zukunft genutzt werden. „Eine Möblierung nur mit Bänken wie bis zum letzten Jahr ist unzureichend. Variantenvorschläge werden als Entscheidungsgrundlage benötigt.“ Die Sofas aus Holz-Paletten hat die Juniorfirma Couchfactory am Leibniz-Gymnasium in Zusammenarbeit mit der Eventagentur Trendfactory erstellt.