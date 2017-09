Rottweil CDU muss heftig Federn lassen

134 (1,2 Prozent) der Zweitstimmen entfallen auf die Schrambergerin Carmen Spiegelhalder-Schäfer (Freie Wähler) in ihrer Heimatstadt.

Ziemlich im Bundesschnitt liegt die AfD mit 13 Prozent (plus 6,3), in Sulgen-Südost kann sie sogar 19,3 Prozent einfahren. Ihren schlechtesten Wert holt die AfD in Tennenbronn III mit 7,0 Prozent. Den höchsten Prozentwert im Schramberger Umland erzielt die AfD in Locherhof mit 20,3 Prozent.