Rottweil Cannabis-Legalisierung klare Absage erteilt

Der Cannabis-Legalisierung wurde seitens der Suchtberatungsstelle eine klare Absage erteilt. Gerade in jungen Jahren sei das gesundheitliche Risiko nicht überschaubar und die Spätfolgen für das Gehirn – je nach Konsum – erheblich. Aufgrund der steigenden Zahlen in diesem Bereich sei die Präventionsarbeit gerade an Schulen wichtig und kann nur nachhaltig funktionieren, wenn Sozialarbeit Vorort gewährleistet ist. Dem gesundheitspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, der sich während der Koalitionsverhandlungen im Frühjahr vehement gegen die Legalisierung von Cannabis einsetzte, liegt auch die Substitutionsbehandlung sehr am Herzen.

Die geringe Anzahl der substituierenden Ärzte im Kreis könnte ein Problem werden. "Die ärztliche Versorgung im Ländlichen Raum ist und bleibt eine große Herausforderung, die es zu meistern gilt" so Teufel. In den laufenden Haushaltsberatungen des Landes wird sich der Rottweiler Abgeordnete für die Präventionsarbeit der Fachstellen einsetzen.