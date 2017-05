Rottweil Cannabis in Schulen auf Vormarsch

Rottweil. Der Sozialarbeiter Jörg Hügel ging auf die an den Schulen gängigsten Drogen ein: Alkohol, Zigaretten und Cannabis, während Kriminalhauptkommissar Josef Bronner die strafrechtlichen Folgen illegalen Drogenbesitzes beleuchtete. Sowohl Hügel als auch Bronner machten klar: In Rottweil gibt es alles an Drogen zu kaufen, auch im Umfeld der Schulen. Dabei sei Cannabis, auch in synthetischer Form, auf dem Vormarsch. Andere Drogen wie Amphetamine oder Pep spielten an den Schulen keine große Rolle. Sie seien bei jungen Erwachsenen eher verbreitet und fänden etwa bei Kraftwerkparties großen Absatz.

Knapp zehn Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen habe schon einmal Cannabis konsumiert, bei den 18- bis 25-Jährigen seien es schon fast 35 Prozent. Der Trend gehe zu häufigerem Konsum, insbesondere bei Frauen. Bronner wies auf eine steigende Zahl von Fällen von Rauschgiftkriminalität im Landkreis Rottweil hin: 253 Fälle im Jahr 2015, 119 mehr im Jahr 2016. Doch sei die Dunkelziffer sehr hoch, die Polizei gehe von zehnmal mehr Fällen aus.

Er erwähnte, dass Drogenabhängige häufig zu dealen begännen, um sich genügend Geld für die Sucht zu beschaffen. Einbrüche etwa in Schulen oder Kindergärten gingen häufig auf das Konto von Drogenkonsumenten.