Rottweil Bundeswehr umfliegt den Testturm

"Guck mal! Was macht die Bundeswehr denn da?" Etliche Passanten stellen sich am Mittwoch diese Frage angesichts des tief fliegenden mächtigen Flugzeugs am Himmel über Rottweil. Was die Bundeswehr da tatsächlich macht, darüber gibt es – sagen wir mal – verschiedene Versionen.

Wir haben beim Luftfahrtamt der Bundeswehr in der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn nachgefragt, was es mit dem Turm-Besuch auf sich hat. Dort wird auf unsere Anfrage hin recherchiert und dann mitgeteilt: "Es handelte sich um ein Transportflugzeug der Luftwaffe vom Typ Transall. Das Luftfahrzeug befand sich auf einem routinemäßigen Trainingsflug, passierte Rottweil aus Südosten kommend im Osten und drehte dann nördlich von Rottweil nach Westen ab", heißt es. Die Flughöhe übersteigt die Turmhöhe um gerade mal rund 80 Meter: Das Flugzeug sei in etwa 329 Metern Höhe über Grund und mit etwa 424 Stundenkilometern Geschwindigkeit unterwegs gewesen, teilt das Luftfahrtamt auf unsere Nachfrage mit. Und erklärt außerdem: "Der Turm spielte nach den uns vorliegenden Unterlagen keine Rolle, Rottweil wurde lediglich umflogen."

Fragt man nun aber inoffiziell in Bundeswehr-Fliegerkreisen nach, hört sich das ein bisschen anders an: "Der Testturm ist jetzt natürlich beliebtes Ziel für Sichtflüge. Man kann ja nicht immer nur um die Burg Hohenzollern rumfliegen", schmunzelt ein Pilot.