Rottweil Bürgerwehr soll zur Ruhe kommen

Spaltung soll aufgehoben werden

Maßgeblich für die neue Marschrichtung war der Punkt zwölf: Die Spaltung innerhalb der Bürgerwehr wird aufgehoben. Tatsächlich waren die Mitglieder in den zurückliegenden Jahren in verschiedene Kategorien aufgeteilt. In die Uniformträger, die Schießkittel und Landsknechte. Wohl am wenigsten Anerkennung erfuhren die Landsknechte, die sich, auch "Sauhaufen" genannt, hinter Eberhard König formierten.

Weder ihnen noch den Schießkitteln war es gestattet, die Bürgerwehr bei offiziellen Auftritten zu präsentieren. Fortan werde keiner mehr abgegrenzt, sagte der stellvertretende Vorsitzende Stephan Grigas unter großem Applaus.

Darüber hinaus wurden die Wahlstatuten überarbeitet, die regelmäßige Öffnung des Bürgerhauses festgelegt, Standgebühren erörtert, die Erwirtschaftung der Startgelder neu betrachtet und das Neujahrsschießen auf seine Sicherheit überprüft.

Zukünftig müsse der Abstand von Kanonen zu den Gebäuden und Bürgern eingehalten und durch ein Böllertraining der Nachweis zur Teilnahme am Schießen geliefert werden, so Grigas.

Punkt 14 der Liste rückt das Wohl und den Frieden der Bürgerwehr besonders hervor. Auseinandersetzungen, wie private Meinungsäußerungen, böse Briefe und sonstige private Animositäten seien unter dem Siegel der Bürgerwehr ohne Zustimmung des Ausschusses nicht gestattet. Ein Beschluss, der allerdings schon unter Peter Seemann gefasst wurde, verwies Vorsitzender Dieter Prirsch auf die jüngsten Vorgänge. Seine Aufforderung, das Kriegsbeil zu begraben, wieder zur Ruhe zu kommen und mit vereinten Kräften die anstehenden Aufgaben zu bewältigen, kam bei den meisten Mitgliedern an, aber nicht bei allen.

Clemens Drobnys Antrag findet keine Mehrheit

Clemens Drobny, der langjährige Wegbegleiter von Peiker, und auch Daniel Guarraci zogen sich von ihren Ämtern zurück. Drobny führte unüberbrückbare Differenzen an, Gurraci stellte aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen sein Amt als Schießsportleiter zur Verfügung. In einem gemeinsamen Antrag mit Peiker forderte Drobny den sofortigen Ausschluss von König aus der Bürgerwehr. Laut Satzung seien die Mitglieder zur unbedingten Kameradschaft verpflichtet, sagte er. Die Vorwürfe von König würden nicht nur der Wahrheit widersprechen, sie seien rufschädigend gewesen und hätten der Bürgerwehr großen Schaden zugefügt.

Prirsch fand dazu klare Worte: Beide Seiten hätten sich nicht korrekt verhalten, sagte er unter Beifall. Würde dem entsprochen, müssten neben König auch Peiker den Verein verlassen. Darüber hinaus würde die Gemeinnützigkeit des Vereins verloren gehen, würde ein Mitglied aus der Bürgerwehr ausgeschlossen. Bei fünf Enthaltungen und einer Gegenstimme richteten sich die Mitglieder gegen den Antrag Drobnys.

Das Schriftführeramt von Drobny übernahm Margarete Bühner, zum Schießsportleiter wurde Reiner Scholl gewählt und zum Beiratsmitglied Josef Laux. Die nächste große Aufgabe steht bereits in den Startlöchern. Mit dem Bau eines Kugelfanglagers kommen auf die Bürgerwehr immense Kosten und viel Arbeitsleistung zu. Der Bereitschaft, einen Bauausschuss zu gründen, wurde in der Sitzung entsprochen.