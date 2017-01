Rottweil Bürgerwehr heißt 2017 willkommen

Doch dann wird vom Leder gezogen. Kunst auf dem "Heimburger"-Kreisverkehr? Da sieht die Bürgerwehr die Gesichter der Stadtoberen bereits in Falten ob der möglichen Umsetzung. Peiker hat da eine andere Idee. Statt "recht teuer" und Sichtbehinderung schlägt er "schöne Blumen uff em Kreisel" vor, so wie im vergangenen Jahr. Das gefalle jedem, ist er sich sicher – und hofft, dass auch die Verantwortlichen zu diesem Schluss kommen und die Gestaltung "in Gärtners Hand" legen. Der Wunsch ist der Bürgerwehr einen donnernden Salut wert.

Thema Nummer drei hat es schon verschiedentlich auf die Agenda des Rottweiler Neujahrsschießens gebracht: Gefängnisneubau. Die aktuelle Variante beleuchtet die zeitliche Perspektive. Jahrelang habe es für viele Diskussionen gesorgt, bis man es so langsam leid hatte. Der Bürgerentscheid pro Standort "Esch" macht die Sache klar. Doch dreht das Projekt wegen der verschiedenen notwendigen Gutachten zu Themen aus In­frastruktur und Ökologie noch einmal eine Runde in der Warteschleife. Eine Fertigstellung im Jahr 2024 findet die Bürgerwehr angesichts dieser Rahmenbedingungen "vermessen", hofft aber, dass nicht noch andere Faktoren die Realisierung des Gefängnisneubaus weiter verzögern.

Der vierte Schuss zielt verbal nicht so weit, sondern direkt in die Nachbarschaft, dorthin, worauf bis 2016 manches Kanonenrohr gerichtet war: Ob Rottweil die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt bekommen soll – sie führte irgendwo vom Bockshof über das Neckartal Richtung Testturm – werden die Bürger entscheiden. "Wir hoffen mit Umsicht", lässt die Bürgerwehr verlauten. Wenn sie aber käme, die Brücke, dann kämen mit ihr auch viele Besucher. "Sprunghaft steigen" werde die Zahl der Touristen, prophezeit Peiker – und sieht in der Stadt nicht das dann nötige Potenzial an Parkplätzen und Gastronomie.

Der vierte Schuss soll dazu beitragen, einen Plan zu entwicklen, der Rottweil die erwarteten Touristen mit "kaum Möglichkeiten zum Verweilen" empfängt.

Schließlich empfiehlt die Bürgerwehr der Stadt: "Maß halten". Das vergangene Haushaltsjahr sei ohne Verschuldung geschafft worden, allerdings schlügen große Projekte Verwaltung und Rat auf den Magen: Feuerwehrhaus, Schulsanierung, Mehrzweckhalle in Göllsdorf, neuer Parkraum und Sanierung der Innenstadt treiben die Ausgaben in die Höhe. "Kürzen, sparen oder verschieben", seien die zur Verfügung stehenden Alternativen zur Verschuldung auf Kosten kommender Generationen, meint Peiker. Die Vorgabe, es bei finanziell Machbarem zu belassen, bringe keinen Verdruss.

Damit ist die Bürgerwehr kurz vor dem Finale angelangt. Der sechste Schuss ist den Wünschen für ein gutes Jahr für Stadt und Bürger gewidmet. Eine Ermunterung für die Narrenzunft ist auch mit drin: Deren Engagement in Sachen Narrentag werde von der Bevölkerung sicher "mit einem großen Dank honoriert", lautet der Wunsch. Und bei diesen Gegebenheiten lässt sich gut wünschen: "Schauet alle nach vorn, das soll sein euer Bestreba, und vergesset net: ›’S goht zwei Mol dagega.‹"

Noch etwas ist anders in diesem Jahr: Das Schießen kommandiert jetzt Jürgen Henne – und es gibt eine neue Dramaturgie. Nach den Salven der Handwaffenschützen sind zwar nach wie vor die Modellkanonen dran, doch folgen deren Saluts nicht mehr dem Motto "Rohr eins... Feuer!", sondern jeder Salut bekommt eine andere Struktur. Was bleibt, sind die drei Salven der verbliebenen großen Kanonen zum Finale: eindrucksvoll.