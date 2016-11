Rottweil Brunnenäcker in Göllsdorf wird konkret

Insgesamt sollen in Brunnenäcker nach der nun favorisierten Variante 78 Bauplätze mit Größen zwischen 450 und 800 Quadratmetern verwirklicht werden. Indes wird in drei Bauabschnitten geplant. Die verkehrsrechtliche Erschließung erfolgt über drei schon vorhandenen Straßenstummel, die in der Breite fortgeführt werden. Landwirtschaftliche Wege schließen das Baugebiet ab, um die Bewirtschaftung außen liegender Flurstücke zu gewährleisten. Der bisherige Feldweg wird verbreitert und Versorgungsleitungen eingerichtet.

Für die weitere Verbesserung der land- und forstwirtschaftlichen Entwicklung soll der Weg zum Wald hin weitergeführt werden. Eine Retentionsmulde, das bei Starkregen das Oberflächenwasser auffängt, sei aufgrund der topografischen Lage auf der linken Seite des Weges, in Richtung Mahle vorgesehen. Indes müsse für die Versickerung noch ein Baugrundgutachten erstellt werden.

Aufgrund der Größe des Retentionsbeckens von vier Meter Breite und 60 Zentimeter Tiefe stellte sich für Hans Maier die Frage nach der Sicherheit eines stehenden Gewässers, insbesondere im Hinblick auf spielende Kinder. Grözinger geht davon aus, dass das nach einem Starkregen gesammelte Oberflächenwasser innerhalb von fünf Stunden versickert ist. Darüber hinaus sei eine gestalterische Absicherung möglich.