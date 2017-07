Rottweil Brückenschlag an den Nägelesgraben

Rottweil. Am Nägelesgraben stehen weitere Veränderungen an. Nach dem Bau des Spitals und der Synagoge geht es nun um das letzte freie Grundstück, das der Stadt dort noch zur Verfügung steht. Und schon lange ist klar: Mit einem Wohn- und Geschäftshaus soll an der Ecke Nägelesgrabenstraße/ Schlachthausstraße der Brückenschlag zur Fußgängerzone eingeleitet werden. Ein weiterer Pfeiler könnte folgen – wenn nach dem Umzug der Feuerwehr ins neue Domizil an der Schramberger Straße das bisherige Areal frei wird. Das Forum für Rottweil (FFR) hat in diesem Zusammenhang kürzlich an seine Forderung nach der Entwicklung eines langfristigen Gesamt-Entwicklungsplans erinnert.

Zum Projekt Neckar-Center selbst gibt es mittlerweile kaum noch offene Fragen. Für und Wider einer Neuausschreibung ohne Activ-Group, der unerfüllte Wunsch nach einem Textiler und damit einer zweiten Ladenfläche sind ebenso diskutiert, wie die Eckdaten des Baus.

Zur Offenlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplans liegen nun die erforderlichen Gutachten vor. Ganz aktuell sind die Erkenntnisse zum Verkehrsaufkommen, die Markt- und Verträglichkeitsuntersuchung oder auch die Ergebnisse zum erwarteten Lärm. Dass andere wie die Baugrundbeurteilung schon von 2006 datieren, zeigt, wie lange das Vorhaben bereits heranreift.