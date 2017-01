Rottweil (vp). Neue Informationen zur geplanten Hängebrücke gibt es am Mittwoch, 25. Januar: Dann will der Investor, die Eberhardt Bewehrungsbau GmbH, den Brückennamen und das Logo für die Brücke bekannt geben. Roland Haag, Projektleiter von Investor Günter Eber­hardt, wird laut Ankündigung außerdem weitere Details mitteilen. Der Investor möchte die Rottweiler mit Blick auf den Bürgerentscheid am 19. März über das Vorhaben informieren.