Pünktlich zum Beginn der Bewerbungsfrist für die Oberbürgermeisterwahl am 7. Mai in Rottweil wirft Amtsinhaber Ralf Broß am Samstag seine Unterlagen am Rathaus-Briefkasten ein. Bis 10. April haben Interessierte am Posten des Verwaltungschefs in der ältesten Stadt Baden-Württembergs nun die Möglichkeit, ihren Hut in den Ring zu werfen. Foto: Nädele