Kreis Rottweil (wis). Viel beworben wurde der Juli-Beschluss des Landkreises, ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember einen Spätbus auf der Linie Schramberg-Oberndorf (Schramberg ab 22.40 Uhr; Oberndorf an 23.35 Uhr; ab 23.45 Uhr; Schramberg an 0.35 Uhr). Zum allgemeinen Ärger sah die Südbadenbus GmbH (SBG) ihr ursprüngliches Angebot (Niederflurbus) kurzfristig als nicht mehr haltbar an. Stattdessen soll nun ein Subunternehmer (Taxi Ehret) mit einem Kleinbus unterwegs sein. Zwar verringern sich dadurch die Landkreiskosten um 20 805 auf 38 325 Euro, das tröstet aber kaum über die Brüskierung hinweg. Die Leistung ist der Kundschaft anders versprochen. Zwar signalisierten Kreisräte gestern, die Hilfslösung versuchsweise in Kauf zu nehmen, doch Landrat Michel fordert von der SBG bis Montag noch deutliche Erklärungen zu dem massiven Qualitätseinbruch.