Rottweil Brand in Fabrikgebäude im Neckartal

Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommen für die Entstehung des Schwelbrandes Arbeiten vom Vortag zur Verdichtung von Bitumenbahnen auf dem Dach in Frage. Am Donnerstagmorgen wurde von Arbeitern, die an einem angrenzenden Gebäude beschäftigt waren, Rauch auf dem Dach des besagten Gebäudes bemerkt. Die Arbeiter versuchten diesen Brand, bei dem teilweise auch offene Flammen vorhanden waren, zu löschen. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten die Arbeiter ihr Vorhaben jedoch abbrechen.

Die verständigte Feuerwehr Rottweil rückte mit 20 Fahrzeugen und über 80 Mann aus und leitete sofort Löschmaßnahmen ein. Der Rettungsdienst war mit neun Fahrzeugen und fast 20 Kräften sowie einem Notarzt vor Ort. Der Brand konnte erfolgreich gelöscht werden, sodass das Gebäude weiterhin nutzbar ist und nur geringer Sachschaden, dessen genaue Höhe noch Gegenstand der Ermittlungen ist, entstand.