Rottweil Böller im Partyzelt: Zwei Verletzte bei Narrentag

In einem Privathaus musste ein illegaler Besen geschlossen werden. Der Betreiber wird angezeigt, ihn erwartet ein Bußgeld von der Stadt. "Vereinzelt gab es außerdem Anrufe wegen Lärmbelästigung", berichtet Schlüssler. Dabei sei es meist um die Basslautstärke gegangen.

Die Polizei hatte während des Narrentags die eigene Einsatzstärke erhöht und zudem Unterstützung vom Polizeipräsidium Einsatz, der Verkehrspolizei, der Kriminalpolizeidirektion und der Polizeidiensthundestaffel.

Auge auf Jugendliche

Wegen der Kälte am Samstagabend seien DRK und die Sicherheitskräfte besonders wachsam gewesen, was alkoholisierte Personen angeht. Ein besonderes Auge hatte die Polizei auf Jugendliche. "Da gab es die ein oder andere Ansage", so Schlüssler. Mit dem Verkehr habe es überhaupt keine Probleme gegeben. Dank der großräumigen Ausschilderung hätten Besucher die Pendelbusse rege genutzt.

Er betont die gute Zusammenarbeit mit Stadt und Narrenzunft, Feuerwehr und DRK. Der gemeinsame Führungsstab in der Stadtbücherei und die klar festgelegten Erreichbarkeiten – beispielsweise auch mit dem Betriebshof – hätten zum reibungslosen Ablauf beigetragen.

"Es hat sich gelohnt, dass wir uns im Vorfeld so oft getroffen und alles eng miteinander abgestimmt haben", sagt auch Stadtbrandmeister Frank Müller. Auch ihm ist die Erleichterung am Sonntagabend anzumerken. Vor allem am Samstagabend beim Fackelzug und dem Schuttig-Feuer sei die Anspannung groß gewesen. 30 Feuerwehrkräfte waren in der Innenstadt einsatzbereit, ein extra Funkkanal für Feuerwehr und DRK war eingerichtet. Zudem waren separate Kräfte im Feuerwehrgerätehaus für eventuelle Paralleleinsätze eingeteilt.

Brand im Neckartal

Auch dieses Konzept hat sich bewährt: Prompt gab es am Samstag während des Schuttig-Feuers einen Containerbrand im Neckartal.

Gut gewählt war laut Müller auch das Lagezentrum des Führungsstabs in der Stadtbücherei. "Wir haben bis zur Villa Duttenhofer und ins Schwarze Tor gesehen", so der Stadtbrandmeister.

Am Montag werden alle Beteiligten ihre Abschlussbilanz ziehen. Dass es ein gelungener Rottweiler Narrentag war, steht aber jetzt schon fest.