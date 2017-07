Rottweil Bockshof: Umgestürzte Kastanie war morsch

Bei einem Sturm kann immer etwas passieren, egal ob ein Baum nun morsche Stellen hat, oder nicht. Das erklären Kurt Faupel, Albert Schmidt und Tobias Hermann von der Rottweiler Stadtverwaltung im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei der inzwischen gefällten Kastanie am Bockshof sei der Stämmling, also einer von drei ausgetriebenen Stämmen, nach oben hin bis in die Krone komplett gesund gewesen, nur an der Bruchstelle habe es "faule", also morsche Teile gegeben. Deshalb sei die Krone des 110 Jahre alten Baums bereits mit Sicherheitsgurten fixiert gewesen.

Stadtverwaltung: Vorfall äußerst unwahrscheinlich

Der Stadt war also bekannt gewesen, dass die Kastanie am sogenannten "Zwiesel" morsch war, eine Schwachstelle hatte. Zwiesel sind besondere Formen des Stammwuchses an Bäumen. Dabei bildet der Baum seinen Stamm nicht mehr aus einem, sondern aus zwei oder mehreren Trieben aus. Die Bruchgefahr solcher Zwieselbäume ist besonders groß. Die Anwohner des Bockshofs hätten deswegen aber keineswegs in Gefahr gelebt, meint das Trio der Stadtverwaltung.