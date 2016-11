Rottweil Blatt für Blatt echte Persönlichkeit

Der Tierschutzverein Rottweil hätte da was. Natürlich ist es einer von vielen Kalendern, die man allenthalben sieht, und, ja, er zeigt – Katzen. Aber dieser will schon ein bisschen anders sein. Jedes Monatsblatt zeigt eine detaillierte Zeichnung verschiedener Katzen, so dass man meint, ihre unterschiedlichen Charaktere erkennen zu können. Zu sehen sind große kräftige Katzen ebenso wie muntere kleine, mal neugierig, mal träge bei der Siesta.

Hinter dem Kalender stecken drei Frauen, die die Liebe zu Katzen verbindet. Heiderose Stiefel, geboren in Tübingen, hat die Stubentiger auf den einzelnen Monatsblättern nach Fotos gezeichnet. Erst seit einigen Jahren hat sie sich der Kunst verschrieben. Gleichwohl hat sie schon mehrere Ausstellungen ausgerichtet.

Berlinde Huber kümmerte sich um Grafik und Design und Andrea Hermann brachte alle zusammen. Mit der Künstlerin verbindet Hermann eine jahrzehntelange Freundschaft, so dass man sich bald einig war, als die Idee eines Katzenkalenders Formen annahm. Indes, der Kalender soll nicht nur das Auge erfreuen, sondern durchaus auch Geld verdienen, so das Ziel aller Beteiligten. Und dieses Geld soll der Tierschutzarbeit und dem Tierheim im Rottweiler Eckhof zugute kommen. Man verschenkt also nicht nur Freude, sondern tut auch noch ein gutes Werk.