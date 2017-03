Rottweil Der Wert derErziehung hat viele Größen

Rottweil. Es funktioniert natürlich nicht, und es funktioniert doch vorzüglich. Jakob Michael Reinhold Lenz blättert in seinem Stück "Der Hofmeister" diese Antinomie auf. Er selbst bezeichnet es 1774 als "eine Komödie", und tatsächlich lässt sich das mit dem Abstand, den wir heute haben, so beschreiben. Denn die durchaus tragischen Aspekte sind so grotesk aufgelöst, dass sie sich anders kaum ertragen ließen. Regisseur Peter Staatsmann gibt dem Publikum gestern Abend nicht nur den Hinweis auf Brechts Adaption, die Ausgangspunkt für die Rottweiler Arbeit ist, mit auf den Weg, sondern verweist auch auf die Puppe Leopold, das Kind, jedes Kind, das Objekt der Erziehung ist. Nicht nur die Puppe, oder die Filmeinspieler, die beispielsweise Schiller am Testturm die neue Welt zu verstehen versuchen zeigen, schlagen einen Bogen in die Gegenwart.

Die Inszenierung trägt der Antinomie Rechnung: Beide Seiten lässt Staatsmann ausspielen. Und er schafft es auch, zwei andere Ebenen, die Lenz thematisiert, offen auszubreiten. Da ist der Aspekt der Erziehung, das Hauptthema des Stücks mit dem Untertitel "Vorteile der Privaterziehung". Die Erziehenden, die den Nachwuchs der institutionalisierten Eliten fit fürs Leben, die höhere Schule, Beruf, die Ehe machen und ihnen das bessere Blatt für Schwätzchen unter ihresgleichen geben sollen, sind Domestiken. Nicht nur finanziell kurz gehalten, übernehmen sie alle möglichen Aufgaben – notgedrungen. Der Gegenentwurf zum "Hofmeister" ist der "Schulmeister", dessen Erziehung, so ist zu befürchten, kaum bessere Ergebnisse zeitigt. Der Rangordnung begegnet er mit einem Ordnungsprinzip, das zum Funktionieren bildet. Die zweite Ebene in Lenz’ Stück ist neben der Relativierung der realen Erziehung die Anklage des Systems, über das sich auch die Geistesmenschen nicht erheben. Der gestrauchelte Hauslehrer, der Kantianer, der die Lehre seines Idols Examensversuch um Examensversuch gegen seinen Professor verteidigt, der schwärmerische Jungaristokrat mit angesagter Italienbildung: Alle fügen sich in diese Ordnung.

Im Zimmertheater geschieht das in einem spießigen Raum, der Kammer und Salon ist, und in dem Protz und kleinbürgerliches Ambiente eine beredte Kombination bilden. Die zweite Fläche ist die Spielfläche, auf die Handlungen ausgegliedert, auf der Abläufe abstrahiert werden. Eingefügte Textelemente erinnern an den mündigen Menschen und den Wert der Erziehung – und sie führen immer wieder vor Augen, wie aktuell das Stück eigentlich ist.