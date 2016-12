Rottweil Bittere Realität vieler Straßenkinder

Noch mehr Unterstützer will er für die Fundación gewinnen, er geht in Vereine und Schulen, bietet große Info-Veranstaltungen in verschiedenen Städten an. Neuenhofer berichtet über Erfolge der Stiftung und des Fördervereins und zeigt auf, wie viel man gemeinsam bewegt hat.

Im Kapuziner schilderte er auch die bittere Realität vieler Straßenkinder in Bolivien, erzählte von großer Armut, Analphabetismus und Arbeitslosigkeit, von Gewalt, Prostitution, Drogen- und Alkoholmissbrauch. "Die meisten Straßenkinder sind ohne Eltern, ohne Liebe aufgewachsen. In Bolivien haben sie keine Lobby. Man nennt sie Wegwerfkinder und kümmert sich nicht um sie", erzählte Neuenhofer.

Halt und Hoffnung

Bei Arco Iris bekommen die Kinder deshalb nicht nur warme Mahlzeiten und medizinische Versorgung. "Wir schenken ihnen Halt und Hoffnung, vermitteln ihnen das Selbstwertgefühl", machte Neuenhofer deutlich.

Sein Lebenswerk ist mit den Jahren gewachsen: Acht Heime, ein Krankenhaus und drei Arztpraxen auf Rädern, einige Produktions- und Ausbildungsstätten gehören heute zu Arco Iris. Psychologen, Sozialmitarbeiter, Erzieher und Freiwillige arbeiten zusammen – damit die Kinder in La Paz eine bessere Zukunft haben.

Neu und wertvoll ist die Kooperation der Stiftung mit dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" in Aachen. "Es ist eine Idee, die viele mittragen", versicherten ehemalige Volontärinnen. So wie Frederike Funk aus Rottweil, die Einblicke in ihr freiwilliges Jahr in Bolivien gab.

Anschließend überreichten die Schülersprecher der Erich-Hauser-Gewerbeschule eine Spende in Höhe von 2370 Euro an den Verein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien. "Lehrer Patrick Bantle hat die Aktion initiiert, und die Spendenbereitschaft war überwältigend. Neben den Berufsschülern und den Schülern des Technischen Gymnasiums hat auch eine Flüchtlingsklasse gespendet", erklärten Verantwortliche der EHG.

Weitere Informationen: www.foerderverein- arco-iris.de