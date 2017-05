Rottweil Bildungseinrichtung mit einer besonderen Note

Bürgermeister Christian Ruf überbrachte die Glückwünsche der Stadt und betonte, dass Rottweil stolz sein dürfe auf das überaus große Angebot an Schulen. Bereits zu Zeiten der Römer habe es in Rottweil eine Schule gegeben. Die erste Lateinschule geht auf das Jahr 1257 zurück.

"Das Schulangebot ist der wichtigste der weichen Standortfaktoren überhaupt. Und mehr als Rottweil kann eine Stadt an Schulen fast nicht bieten", so Ruf. Und dass man neben den städtischen Schulen und den Kreisschulen auch noch zwei Schulen in privater Trägerschaft habe, sei eine Besonderheit. "Wenn man das irgendwo erzählt, wird man dafür immer bestaunt", erzählt er lächelnd. Und was die Waldorfschule leiste, sei sehr beeindruckend.

Auch Schulleiter Christoph Sander tat seine Freude über das Geleistete kund und bedankte sich vor allem für die vielen Unterstützer und die große Unterstützung über all die Jahre. "Eine Schule zu gründen ist keine Alltagsaufgabe, und sie dann noch mit Leben zu füllen, ist keine leichte Aufgabe", lobte Bettina Weigl, die die Glückwünsche und den Dank aus der Elternschaft überbrachte.

Im Anschluss an die Feier in der Aula wurde bei strahlendem Sonnenschein der traditionelle Maimarkt mit dem Tanz um den Maibaum eröffnet.