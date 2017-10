Rottweil Bilderbuchwetter für Bilderbuchfest

Das dritte Kinderfest von Round Table in Rottweil ist wiederum ein Erfolg. RT-Präsident Boris Braun zeigt sich einerseits froh ob der tollen Resonanz am Sonntag, er ist andererseits stolz. Die gemeinnützige Einrichtung Round Table hat es innerhalb kurzer Zeit geschafft, eine Veranstaltung in Rottweil zu etablieren, die ausschließlich Kinder im Fokus hat.

An etlichen Spielstätten können sich die Kinder bei bestem Oktober-Wetter austoben, sich ausprobieren, Mut zeigen, Spaß haben. Sei es beim Skatepark, beim Ritt auf einem Spielzeugstier oder beim Schminken. Für jedes Kind, egal wie groß, egal wie alt, ist etwas dabei.

Unterstützt wird das Kinderfest von Rottweiler Firmen und Unternehmen. Zudem präsentieren sich Vereine, Organisatoren und Hilfseinrichtungen wie Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk und Polizei. Der Erlös soll über Rottweiler Einrichtungen Kindern zugute kommen. Über eine Ausschreibung, so Boris Braun, entscheidet sich, wer das Geld bekommt.Das Kinderfest ist nur eine von mehreren Veranstaltungen, die der RT organisiert. Im November unterstützt der Rottweiler RT die Aktion Weihnachtspäckchenkonvoi. Dabei geht es darum, Weihnachtspäckchen nach Rumänien, Moldawien, in die Ukraine und nach Bulgarien zu bringen und dort an Kinder und Jugendliche zu verteilen.