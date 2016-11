Rottweil Bild-Karten geben ein Lebenszeichen im Advent

"Licht" ist das Thema am vierten Adventsonntag. Jesus hat gesagt: "Ich bin das Licht der Welt." Jesu Geburt ist ein Lebenszeichen Gottes. Das Licht der Sonne und der Kerzen erinnert daran. In einer riesigen Fensterrose in der Gedächtniskirche in Speyer ist das Jesuskind im Zentrum dargestellt wie die Mitte einer strahlenden Sonne.

An den vier Adventsonntagen werden in den Eucharistiefeiern die Kinder auch an anderen Stellen der Liturgie besonders einbezogen. Sie dürfen etwa Texte und Fürbitten sprechen. Musik und Stille bilden besinnliche Akzente. An allen Adventsgottesdiensten am Sonntagvormittag bieten die Ministranten weitere Bild-Karten gegen eine Spende an, außerdem laden sie mit Kinder-Punsch, Glühwein und Gebäck am Hauptportal der Kapellenkirche zur Begegnung ein.