Rottweil Bewegung bremst die Krankheit aus

Kreis Rottweil. Rund 1500 AOK-Versicherte im Landkreis Rottweil sind an Demenz erkrankt, meistens ausgelöst durch die Alzheimer-Krankheit. Das teilt die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg anlässlich des Welt-Alzheimertags am Mittwoch, 21. September, mit. Da etwa die Hälfte der Bevölkerung bei der Krankenkasse versichert ist, ist die Gesamtzahl der Betroffenen im Landkreis etwa doppelt so hoch.