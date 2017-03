Rottweil Betrunkener ist den Führerschein los

Als die Streife nach circa 15 Minuten wieder am Eisplatz vorbei kam, war das Auto weg. Wenig später, um 00.50 Uhr, trafen die Polizisten den 42-Jährigen autofahrend in der Fichtenstraße an. Er musste in ein Testgerät blasen und erreichte dabei einen Wert jenseits der zwei Promille. Deswegen ging es anschließend zur Blutentnahme. Seinen Führerschein ist er Mann nun los.