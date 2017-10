Rottweil Betrüger steigen meist älteren Menschen aufs Dach

Und so gehen die Dachhaie vor: Unaufgefordert melden sich Firmen oder einzelne Gewerbetreibende bei den Hausbesitzern. Meist klingeln sie direkt an der Haustüre, erzählen von kaputten Ziegeln oder von Schäden an Holzbalken, die sie entdeckt hätten. Ohne ausführliche Aufklärung über die Folgen und Reparaturmöglichkeiten bieten sie ihre Dienste an, meist zu einem undurchschaubaren Pauschalpreis. "Und aus dem vermeintlich günstigen Angebot wird am Ende oft eine saftige Rechnung", so die Erfahrung der Polizei.

Die Dachhaie sprechen von einem Schnäppchenpreis, der nur kurze Zeit gelte. Verunsicherte Hausbesitzer unterschreiben leider nicht selten einen solchen Vertrag, ohne zu prüfen, ob die Reparaturen wirklich nötig sind und ob der Preis dafür gerechtfertigt ist. Ein weiterer Punkt, der stutzig machen sollte: Die Handwerker wollen mit den Arbeiten unmittelbar beginnen und fordern die Vertragssumme direkt und in bar, so die Erfahrung der Dachdeckerinnung.

Die handwerkliche Leistung werde dann oft nur fehlerhaft erbracht. Auch typisch für Dachhaie: Sie finden angeblich immer wieder neue Schäden, die dann wieder Folgekosten nach sich ziehen.