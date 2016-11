Rottweil Betreuung ist vielerorts weiter kostenlos

Die Deißlinger Aubert-Schule ist eine "verlässliche Grundschule", die Betreuung damit kostenpflichtig. Das Ganztagesangebot ist in unterschiedliche Bausteine gegliedert, die je nach Bedarf zusammengestellt werden können. Ein Betreuungsbaustein kostet die Eltern fünf Euro im Monat, zwei bis drei Betreuungsbausteine zehn Euro.

Bis zu zehn Zeitbausteine können zur Betreuung gebucht werden, der Höchstsatz, den die Eltern hierbei zahlen müssen, beträgt 30 Euro. Die Betreuung umfasst die Aufsicht und Beschäftigung der Schüler vor Unterrichtsbeginn ab 7 Uhr sowie nach dem Unterricht bis zum Mittagessen. Nachmittagsangebote sind in der Regel nicht kostenpflichtig. Diese beinhalten Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung sowie den offenen Kinder- und Jugendtreff.

Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar

Ohne zusätzliche Kosten für die Familien werden die Schüler der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar in Deißlingen betreut. Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist diese Ganztagsschule, deren Konzept auf längere Schultage ausgelegt ist. Betreuungsangebote, die über die Unterrichtszeit hinaus gehen, kosten ebenfalls nichts, heißt es vonseiten der Deißlinger Verwaltung.

Eschachschule Dunningen

Ähnlich lauten die Regeln in der Eschachschule in Dunningen, ebenfalls eine Gemeinschaftsschule. Konrektor Mario Munding erklärt, dass die Schüler von 7.30 bis 15.35 Uhr in den Unterricht eingebunden sind. Über die Kernzeiten hinaus findet keine reguläre Betreuung statt. Die Schüler der Sekundarstufe beschäftigen sich in der Mittagspause und außerhalb des Unterrichts in der Sporthalle, auf dem Fußballfeld, mit Tischtennis, in der Bücherei oder im PC-Raum. Zusätzlich bestehen Kooperationen mit dem Sportverein Seedorf sowie der Musikschule Dunningen und der Jugendkunstschule. In der verpflichtenden Lernzeit an unterrichtsfreien Nachmittagen werden die Schüler unter anderem vom Team der Hausaufgabenbetreuung unterstützt. Die Betreuungskräfte werden vom Förderverein der Eschachschule finanziert.

GWRS Villingendorf

Die Grund- und Werkrealschule Villingendorf setzt auf eine umfangreiche Betreuung ihrer Schüler – ebenfalls komplett kostenlos für Eltern. Von 7 bis 17 Uhr beaufsichtigt und beschäftigt ein Betreuungsteam von Erziehern, Honorarkräften und FSJ-lern die Schüler, erklärt Jessica Wolff, Leiterin der Ganztagsbetreuung. Finanziert wird das umfangreiche Betreuungsangebot unter anderem durch Zuschüsse der Gemeinde sowie durch das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg.

Maximilan-Kolbe-Schule

In der Maximilian-Kolbe-Schule (MKS) in Hausen, einer katholischen freien Grund- und Werkrealschule mit Realschule und Ganztagsbetreuung, bezahlen Eltern ohnehin zwischen 140 und 150 Euro monatlich für ihr Kind. Die Pauschale beinhaltet das Schulgeld, die Kosten für das Mittagessen und die Betreuung nach dem Unterricht. Die MKS ist ab der fünften Klasse eine gebundene Ganztagsschule, das heißt alle Schüler sind viermal in der Woche bis 15.30 Uhr da.

In der verlässlichen Grundschule gibt es Betreuungsblöcke. Einer entspricht in etwa einer Schulstunde und kostet 3,50 Euro monatlich. Markus Mauch, der als Tagesheimleiter die Betreuungsangebote organisiert, spricht von Kurzzeitbetreuung. Benötigen Grundschüler Betreuung an drei oder mehr Tagen, empfiehlt er den Hort. Dafür liegen die Kosten zwischen 30 und 230 Euro pro Monat. Je nach Einkommen der Eltern oder Kinderzahl ist eine Ermäßigung möglich.