Rottweil Besucherzahlen auf dem Turm übertreffen die Erwartung

Bereits am Freitag wollten 1200 Interessierte unter den ersten sein, die zu den regulären Öffnungszeiten mit dem Aufzug in 232 Meter Höhe zur Aussichtsplattform fahren. Am Samstag wurden an den Kassen 1600 Besucher gezählt und dann am Sonntag sogar fast 2000, wie Turmmanagerin Beate Höhnle berichtet.

Mit dabei waren am Sonntag auch Klaus Albers und seine Mutter, die extra mit der Bahn aus Stuttgart angereist sind. Die Erlebnisse rund um den Wochenendausflug hat Albers in einer E-Mail an Oberbürgermeister Ralf Broß aufgearbeitet – und sich dabei den Ärger von der Seele geschrieben. Denn am Bahnhof in Rottweil musste Klaus Albers, der mit seiner 84-jährigen, gehbehinderten Mutter unterwegs war, feststellen, dass ein Rufbus hätte bestellt werden müssen: "Bei der Werbung hätten wir einen Shuttle-Service erwartet".

Albers und seine Mutter machen sich also zu Fuß auf den Weg hoch in die Stadt und wieder runter ins Neckartal, wo sie von einer freundlichen Rottweilerin mit dem Auto an den Turm mitgenommen wurden.