Rottweil Besucher wollen Flaschen sehen

Rottweil. Die drangvolle Enge im Bürgersaal hat sicher mehrere Gründe: Mehr als 90 Objekte beanspruchen eben Platz. Natürlich hätte man die große Wand damit bestücken können, die Exemplare, die das Format, eben die Flasche namens "Nebukadnezar", deutlich variieren, wären auf der Galerie gegenüber gut aufgehoben gewesen. Doch Jürgen Knubben wollte die Objekte, bildlich gesprochen, in "greifbarer Nähe" halten. So gruppieren sich die Flaschen zunächst in vier Reihen an den Wänden. Einige Objekte, die gewissermaßen aus dem Rahmen fallen, beanspruchen die Wand zum Treppenaufgang hin und die Galerie. Der große Rest ist zu einem Inselrelief mitten im Ausstellungsraum konfiguriert. Dazwischen: Menschen. Sie sind gewissermaßen umzingelt von Kunst – und diese ist mitten unter ihnen.

Zwei Dutzend Besucher auf der äußeren Treppe versuchen erst gar nicht mehr, ein Plätzchen im Bürgersaal zu ergattern. "Vorm Forum" entwickelt an diesem Samstagabend eine ganz eigene Dynamik. Drinnen begrüßt Jürgen Knubben die Gäste. Robert Kudielka unternimmt eine ebenso launige wie vielschichtige Reise durch die Genese der Flasche als Form, Funktion und Wort. Er erinnert die Selbstwahrnehmung seiner turnerischen Kompetenz unter der Bezeichnung "Flasche", streift die Herkunft des Begriffs, der, verstörenderweise, aus dem italienischen "fiasco" rührt. Und auch andersherum kann das Ganze ja Sinn ergeben, wenn beispielsweise zu viele Flaschen im Spiel sind und das "Fiasko" mit einiger Wahrscheinlichkeit die Konsequenz ist. Kein Fiasko waren die weinbefeuerten Diskussionen mit Erich Hauser – der übrigens, so erfahren die Besucher, nicht etwa in einer Schmiede in Dunningen aufbrach, die Kunstwelt zu erobern, wie man lesen kann, sondern eher in einer ehemaligen "Flaschnerei". Eines dieser Gespräche mündete nämlich im "Fahnenfest" 1974, dem Ahnen aller nachfolgenden Kunstaktionen von Forum Kunst bis eben hin zu "Nebukadnezar".

Dutzende der teilnehmenden Künstler sind anwesend. Peter Frank, der Vorsitzende des Kunstvereins, verliest die Namen. Nicht jeder kann sich durch Handzeichen melden: Einige diskutieren vorm Forum über Kunst und Wein und Feste wie dieses. Paul Huxley, der 1972 schon mal hier ausgestellt hat und eigens aus London angereist ist, studiert die Chronologie der Ausstellungen, seine Frau macht Erinnerungsfotos mit dem Smartphone. Natürlich wird auch der Wein, der dem offiziellen Teil folgt, aus einer "Nebukadnezar"-Flasche ausgeschenkt. Mit diesem Riesenkaliber kann Thomas Putze für sein nächstes Projekt nicht viel anfangen. Er hat einen normalen Dreiviertelliter-Glaskolben kurzerhand zum "Bottleneck" uminterpretiert und spielt auf dem Treppenabsatz Blues. Straßenmusik im Kunstraum.