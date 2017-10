Rottweil Besonderer Tag nicht nur für Jäger

Auch 80-Jährige spielt in Bläsergruppe mit

Die 13 Bläser unter der Leitung von Werner Bühler sorgen mit ihren Parforcehörnern für einen unverwechselbar reinen Klang. Oder wie es der Kreisjägermeister ausdrückt: "Wenn sie spielen, geht einem das durch und durch." Die Schenkenzeller Bläsergruppe, in der auch eine 80-Jährige mitspielt, gehört zu den ältesten Parforce-Gruppen in ganz Deutschland. Carl Jens Haas, Hegeringleiter in Schramberg, kümmert sich derzeit mit seinem Team um die Organisation. Die Kirche wird besonders geschmückt, und nach der Messe lädt die Kreisjägervereinigung in den "Bärensaal" (ganz in der Nähe von "St. Maria") ein. Dort wird Otmar Riedmüller die Gäste begrüßen. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Wildgerichte, und Gastbläsergruppen der Kreisjägervereinigung umrahmen das Beisammensein, bei dem auch Gäste ohne Jagdschein willkommen sind.