Rottweil Besen bedeutet große Versuchung

Rottweil. Überall in der Stadt werden Besen für den Narrentag aufgebaut, heute Abend öffnen sie ihre Pforten. Auch im alten Spital gibt es traditionell einen Besen, schließlich wird das "grauße Haus" schon im Rottweiler Narrenmarsch erwähnt, und die Rathaus-Spitze trifft sich dort im Regelfall am Schmotzigen. Der Besen im Spital ist also gesetzt. Doch des einen Freud’ ist des anderen Leid.