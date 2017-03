Rottweil Feuerwehr entwächst der Freiwilligkeit

Wie sehr sich die Feuerwehr Rottweil diese Einstellung zu Herzen nimmt, zeigen die alljährlich hohen Ausbildungszahlen. Im zurückliegenden Jahr nahmen von insgesamt 244 aktiven Wehrkräften 78 Kameraden zusätzlich zu den normalen Übungsdiensten an Weiterbildungen teil. Das ergebe eine Ausbildungsquote von 32 Prozent, was annähernd einem Drittel aller Aktiven entspricht.

Bürgermeister Ruf sagt neue Uniformen zu

In diesem Zusammenhang stehen die Beförderungen, von denen Müller im vergangenen Jahr 36 aussprechen konnte. Größere Einsätze wie die Überlandhilfe beim Industriegroßbrand Sulz, die Großbrände in der Römerstraße und der Hochwaldstraße sowie tragische Verkehrsunfälle mit mehreren Todesfällen seien reibungslos gemeistert und professionell abgearbeitet worden, lobte Müller. "Ich bin stolz, dass dies bei der Feuerwehr Rottweil so hervorragend funktioniert". Gleichwohl, so Mario Rumpf dürfe diese anhaltende Entwicklung der Mehrbelastung nicht noch weiter die Schultern der Kameraden belasten. Die Aufgaben müssten zunehmend verteilt und über einen hauptamtlich tätigen Gerätewart nachgedacht werden.

Kaum zur Sprache kam indes die neue Feuerwache. Die zuletzt wachsenden Dissonanzen mit dem Projektplaner scheinen die Vorfreude etwas zu trüben, wie auch die Sorge, "dass viele getroffene Vereinbarungen nun der Finanzknappheit zum Opfer fallen sollen". Müllers Hoffnung, dass das Thema Uniformen bis zur nächsten Hauptversammlung "erledigt sein wird", scheint sich jedenfalls zu erfüllen. Bürgermeister Christian Ruf erteilte dafür ausdrücklich seine Zusage und sprach der Wehr seinen "großen Respekt und Dank" für deren Leistungskraft aus.