Rottweil Bereits viele Anmeldungen für das neue Schuljahr

Die Bauarbeiten im Neubau gehen zudem – wenn auch sehr langsam – voran. Die unteren Räume für den Kunstunterricht seien bereits eingerichtet und werden genutzt. Seit dem neuen Schuljahr haben bereits zwei Klassen mit ihren Klassenzimmern den Neubau bezogen. Ein Fachklassenzimmer für Physik und Chemie müsse noch fertiggestellt werden und auch der Festsaal warte auf den offiziellen Zugang, informiert Manuela Herz. Die Besucher hatten zudem die Möglichkeit sich das Holzwerken der Fünftklässler anzuschauen, oder an einer Gartenbauführung teilzunehmen. Außerdem konnten Arbeiten aus dem Handarbeits- und Kunstunterricht erworben werden. So manches Kind staunte, was die Schüler im Unterricht so alles produzieren.

Zur Stärkung gab es Kaffee und Kuchen und für kleinere Kinder eine Kinderbetreuung mit einem Bastelangebot. Neben der Waldorfschule stellten auch der Kindergarten "Schwalbennest" und die Krippe "Schlössle" sowie der Naturkindergarten "Bullerbü" in Stetten ihre Arbeit vor. Bereits am Freitagabend hatte es einen Vortrag zum Thema "Unterricht in der Unterstufe" gegeben, der ebenfalls auf großes Interesse stieß. Christiane Kressin, Klassenlehrerin der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, sprach darüber, wie man gut in die Schulzeit starten kann.