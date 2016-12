Rottweil Beleuchtungskonzept für Schwarzes Tor

Laut Vorstandsbeschluss müsse es darum gehen, neben dem Thyssenkrupp-Testturm als spektakulärem Neuzugang gerade auch die im wahrsten Sinne des Wortes herausragenden Zeugnisse aus der näheren und weiteren Vergangenheit ins rechte Licht zu rücken. In erster Linie denken die Christdemokraten an die Türme, die auch bei Tag die Stadtsilhouette prägen.

Mit ihrem Vorstoß will die CDU erreichen, dass die Bezeichnung Rottweils als "Stadt der Türme" auch in den Nachtstunden sichtbar wird. Das Beleuchtungskonzept könne in Trägerschaft der Stadtwerke und in Kooperation mit den Kirchengemeinden erstellt werden. Zu prüfen sei auch, ob das Modellprojekt des Bundesforschungsministeriums "Kommunen in neuem Licht" Anregungen dazu enthalte.