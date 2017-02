Rottweil Beim Saunagang kommt manche heiße Geschichte zu Tage

Klaus Bauer als Doktor Eisenbart nahm unter anderem den "Hefe" aufs Korn. Er verordnete ihm einen Kurs im Sprachlabor wegen seines unmöglichen Schwäbisch im Fernsehen. Im Diäthaus bei Axel trafen sich Annette, Heike, Bärbel, Iris, Jürgen und Sabine und wiesen in exakten und taktvollen Bewegungen auf ihre Tätigkeiten hin.

"Dia Dixihäusle waret de teuerste Posta, dia hond über 25 000 Euro kostet"

Mit der "Spittelmugg" (Rita Rimpp) folgte ein weiterer Höhepunkt. Ihren Vortrag begann sie ganz in schwäbisch: "Jetzt Grueß Gott ihr lieba Leut, Gott lob geits die fünfte Johreszeit. Do fühl i mi glei besser rundrum, so guat, dass i bis in Altstadt raus kumm." Dabei berichtet sie aus dem Städtle, vom Spittellaeba und sagte: "Im Spittel isch mer uff am Laufenda, was im Städtle so got, mr hot überall na an guata Droht. Im Rothaus wartet mr uff an zweiten Kandidat, der für OB-Wahl stoh parat. Sonscht könnt für da Herr Broß a wenig langweilig wära, wenn nemand anders dr Chefsessl duat begehre. Aber was in ganz Rottweil as Wichtigschte war, des isch da Narratag gsi, sell isch doch klar."