Rottweil Beim Roten Kreuz weiter viel Stoff für Zoff

Kreis Rottweil. Dass Rettungsdienstleiter Manuel Feilcke nach nur einem halben Jahr in dieser zentralen Führungsposition das Handtuch schmeißt, wird vom Betriebsrat mit seinem Vorsitzenden Michael Török als neuerlicher Beweis für große Defizite bei der Kreisverbandsgeschäftsführung ins Feld geführt. Im Gegenzug attestiert das DRK-Präsidium mit seinem Vorsitzenden Thomas Engeser der Geschäftsführerin Uta Swoboda "gute und mit viel Elan betriebene Arbeit". Dass sie dabei im Eifer des Gefechts auch schon mal übers Ziel hinausgeschossen sei, schmälere ihre Verdienste nicht, betont auch Vizepräsident Peter Schumacher, der auch ausdrücklich ihre guten Verhandlungen mit Kostenträgern wie der AOK lobt. Der Dunninger Bürgermeister ist im Ehrenamt gelegentlich noch selbst als Rettungssanitäter tätig. Nicht nur deswegen gilt er auch in Kreisen der hauptamtlichen Rettungsdienstler, von denen die Kritik an der Geschäftsführung hauptsächlich kommt, als Integrationsfigur, die einen guten Blick auf die Gesamtsituation hat. Und auch der langgediente Geschäftsführer-Vize Dieter Gaus scheint im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten nicht nur aus Loyalität zu betonen, dass das agile Schaffen Swobodas dem Kreisverband gut tue.

Aber woran liegt es dann, dass der fast ausschließlich aus den Reihen der Rettungsdienstler zusammengesetzte Betriebsrat Mängellisten vorlegt, die auf erhebliche Notstände hinweisen? Ein Kardinalproblem ist die Personalsituation. Da ist vieles auf Kante genäht. Der Betriebsrat verweist auf teilweise überbordende Überstundenkonten.

In Einzelfällen sollen über 800 zu Buche stehen. DRK-Schatzmeister Konstantin Tenberken indes weist für 2016 einen Jahresfehlbetrag von 313 000 Euro aus. Die Krux ist offensichtlich: Für die Besetzung aller ausgewiesenen Planstellen reicht das Geld nicht. Die Personalknappheit bringt viele Stressmomente. Der Kleinkrieg zwischen Rettungsdienstlern und Geschäftsführung hat sich bei vielen Punkten manifestiert: Wenn die Geschäftsführerin (im Übereifer?) bei der Installierung einer Schließanlage die Mitsprachenotwendigkeit des Betriebsrats "vergisst", endet dieser möglicherweise sachlich gut begründete und eigentlich von allen mittragbare Schritt – wie vor einigen Wochen geschehen – im Wiederausbau der Einrichtung. Da sind dann schnell mal Gelder im fünfstelligen Bereich "verbrannt". Beim Thema Waschen der Berufswäsche tragen beide Seiten ganz unterschiedliche Sichtweisen zu Markte. Der Betriebsrat reklamiert eine Übervorteilung. Die Geschäftsführerin verweist auf einen Leistungstopf, durch den zumindest indirekt auch das Selbstwaschen abgedeckt sei.