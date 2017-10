Rottweil Beim Atom ist es wie mit dem Fußballtor und dem Torwart

Rottweil. "Warum sind Atome so winzig?", mit solchen Fragen beschäftigten sich die Studenten der Rottweiler Kinderuni in der ersten Vorlesung des neuen Semesters. Tilmann Pfau, Professor für Physik an der Universität Stuttgart, vermittelte den Kindern auf spielerische Art und Weise, was Atome sind und wie es in ihrem Innern aussieht. Ja, sie durften sogar selbst mitexperimentieren. Die Studenten waren hoch konzentriert und folgten gespannt den Ausführungen des Professors.