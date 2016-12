Rottweil Bei Recherche viele Schätze entdeckt

Rottweil. "Mit dieser Veröffentlichung ist in der Rottweiler Stadtgeschichte eine Lücke geschlossen. Die Mitglieder des Geschichts- und Altertumsvereins (GAV) dürfen sich freuen, dass sie in diesem Jahr so eine schöne Jahresgabe bekommen", sagt Mager.

Der Autor Rudolf Strasser war selbst einst Lehrer und stellvertretender Direktor am Leibniz-Gymnasium. Die Idee, das Thema aufzuarbeiten, entstand bei einer Führung für die Mitglieder des GAV. Nun bietet Strasser auf 72 Seiten spannende Einblicke in die Geschichte der Rottweiler Schullandschaft, schildert historische Zusammenhänge und jede Menge interessante Begebenheiten. Auch den Aspekt unterschiedlicher Bildungsideale – Idealismus versus Realismus – greift der Autor in seinem Band auf: Ein ganzes Kapitel ist dem Konkurrenzdenken zwischen der pragmatischen naturwissenschaftlichen Bildung an der Realschule und der idealistischen Bildung am Gymnasium gewidmet.

"Die Geschichte des Leibniz-Gymnasiums geht auf die 1838 gegründete Realschule Rottweil zurück", erklärt Strasser. Er geht auf die einzelnen Etappen der Entwicklung ein: Realschule, Oberrealschule, Oberschule für Jungen. Im Jahr 1954 erhält die Schule dann den Namen Leibniz-Gymnasium.