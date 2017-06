Rottweil Bei der Integration am Ball bleiben

Welche Sportarten an diesem Tag endgültig durchgeführt werden, hängt allerdings von der Anzahl der Anmeldungen ab. Falls eine Sportart mangels geringer Teilnehmerzahl nicht stattfinden kann, haben die Sportler dann aber noch Gelegenheit, am Sportaktionstag eine Alternative zu wählen.

Die Disziplinen werden in gemischten Trainings- und Wettkampfformen durchgeführt. Jeder Teilnehmer kann sich an diesem Tag für zwei Sportarten anmelden. Die Anmeldungen mit den gewünschten Angeboten sind auf vorbereiteten Formularen – sie liegen in den Sozialunterkünften aus – über die Sozialbetreuer an den Sportkreis Rottweil, Geschäftsstelle: Neckarstraße 8, in Sulz, weiterzuleiten. Anmeldeschluss ist der 23. Juni.

Um auch allen Sportinteressierten die Teilnahme zu ermöglichen, ist ein Fahrdienst von den Sozialunterkünften in das Rottweiler Stadion geplant. Falls in den Sozialunterkünften ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung steht und kein Shuttle Service benötig wird, bittet der Sportkreis bis zum 23. Juni um Rückmeldung.

Damit dieser Tag ein wirklicher Integrationstag wird, ist der Sportkreis Rottweil darauf angewiesen, dass sich viele Sportvereine oder Einzelsportler aktiv oder als Betreuer an dieser Aktion beteiligen. Des Weiteren benötigt der Sportkreis Rottweil für diese Veranstaltung zahlreiche freiwillige Helfer.

Für die Planung ist es erforderlich, dass sich die teilnehmenden Vereine, Einzelsportler oder Helfer ebenfalls bis zum 23. Juni beim Sportkreis schriftlich oder per E-Mail (SK@sk-rw.de) anmelden. Für die Vereine bietet sich bei dieser Aktion die Chance, mit den Geflüchteten in Kontakt zu treten und Interesse für eine Mitgliedschaft im eigenen Verein zu wecken.

Folgender Ablauf ist geplant: Nach der Begrüßung um 10 Uhr im Stadion Rottweil erfolgt ein gemeinsames 15-minütiges Aufwärmen. Danach werden die Sportler auf die Sportstätten verteilt, und um 10.30 Uhr beginnt der erste Sportblock. Die Mittagspause ist für 12.30 Uhr geplant. Der zweite Block startet um 13.30 Uhr. Der gemeinsame Sportaktionstag endet um 16 Uhr.

Der Sportkreis verschickt Plakate und Flyer auf Anfrage an Gemeinden, Sportvereine, Organisationen oder Anlaufstellen. Wer den Sportkreis nicht personell unterstützen kann, hat die Möglichkeit, einen finanziellen Beitrag zu leisten. Über den Link www.bw-crowd.de kann ab dem 20. Juni über eine Crowd­funding-Aktion ein beliebiger Geldbetrag gespendet werden. Für Fragen stehen der Referent für Integration und Vereinsberatung, Dirk Theis, Telefon 0170/ 8 34 92 80, E-Mail: dirk@theis-rw.de, sowie die Geschäftsstelle des Sportkreises Rottweil, Telefon 07454/40 76 97, Email: SK@sk-rw.de, zur Verfügung. Für Bewirtung ist gesorgt. Für Kinder und Erwachsene steht ein Spielmobil der Württembergischen Sportjugend bereit.