Rottweil Bei der Europameisterschaft dabei

Der Durchschnitt aus beiden Ergebnissen wurde mit Punkten bewertet. Die Punkteanzahl entschied über die Mitgliedschaft in der Nationalmannschaft.

Angetreten waren 66 Schützen aus allen Bundesländern, davon drei der historischen Bürgerwehr Rottweil. Am Ende konnten Al­fred Bailer und Günter Bitzer Plätze in der Nationalmannschaft sichern. Dieses Jahr geht die Reise zur Europameisterschaft nach Granada in Spanien.

Insgesamt haben sich neun Schützen aus dem Württembergischen Schützenverband-Team, das auch öfter in Rottweil trainiert, einen Platz sichern können.