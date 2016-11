Rottweil Bei Brigitte Teufel darf der Herbst auch schelmisch grinsen

Für die Ausstellung auf dem Berner Feld greift die Zimmerner Künstlerin nicht nur auf ganz aktuelle Arbeiten zurück. Das wären tatsächlich diese Bilder und Objekte, die mit gedeckten Farben, mit Erdtönen über schwarzen und weißen Elementen, mitunter ergänzt mit Fundstücken, denen zumindest ein gewisses Maß an Vanitas-Symbolik nicht mangelt, die diese allerdings durch die launige Bearbeitung in Frage stellen.

Der Herbst ist nicht schwer. Er ist anders. Und man kann ihm auch ein Schmunzeln abringen. Oder man kann ihn als Mitfahrgelegenheit in den Süden nutzen, nach Afrika, wohin die Elemente, die der Volkskunst zu entstammen scheinen, einladen. Mit solchen Bildern spielt Brigitte Teufel in ihren Arbeiten. Und sie spielt auch in der Ausstellung damit.

Natürlich gibt es diese "leuchtenden" bunten Bilder, die man zuletzt von ihr kannte. Und natürlich gibt es Beispiele für etwas, das sich Teufel im vergangenen Jahr erstmals getraut hat: Echte Leuchtfarben hielten Einzug in ihre Arbeiten. Sie sind je nach Bild grafisch oder malerisch verwendet – und rasch hat die Künstlerin gewissermaßen ein System entwickelt, wie sie diese Farben sicher in ihre Malerei einbauen kann. Denn, auch wenn es noch so akzentuiert scheint, die Wahl eines Malmaterials führt im Werk von Brigitte Teufel nicht dazu, dass dieses Malmaterial ein Wert an sich ist, den es herauszustellen gilt. Vielmehr ist alles, auch die Wahl der Materialien, der jeweiligen Arbeit untergeordnet.