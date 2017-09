Rottweil "Bei Bränden ist die Innenstadt immer ein heißes Thema"

Aus dem Dachgeschoss des Volksbankgebäudes tönen Hilferufe. Am Fenster stehen zwei Kinder. Aus dem Fenster quillt Rauch. Viele Passanten auf der Straße schauen nach oben. Manche zücken ihr Handy und machen Fotos. Die Feuerwehr ist noch nicht da. Ein Notruf wird allerdings von den Passanten nicht abgesetzt, informiert die integrierte Leitstelle am nächsten Morgen auf Anfrage.

"Die Innenstadt ist immer ein heißes Thema, wenn es um Brände geht", sagt Feuerwehrpressesprecher Rüdiger Mack mit Blick auf den Brand in Villingen vor einigen Tagen. Schnell könne sich ein Feuer über die Dächer ausbreiten. Oft sei es schwierig, die Brandobjekte mit den Fahrzeugen gut zu erreichen. Deswegen gebe es hier häufig Übungen, so Mack.

Am Donnerstagabend am Volksbankgebäude. "Tiefgaragenbrand" war die Ansage an die Feuerwehrleute, die gegen 19.40 Uhr ausrückten. Das Treppenhaus im Volksbankgebäude war stark verraucht und die Personen im Dachgeschoss konnten dadurch das Gebäude nicht verlassen – so die Annahme. Sie mussten über die Drehleiter und die Hubarbeitsbühne aus dem Gebäude befreit werden. Mitglieder der Jugendfeuerwehr mimten die Verletzten. Ein Atemschutztrupp suchte das Dachgeschoss über das Treppenhaus nach Vermissten ab. Gleichzeitig rückte ein weiterer Löschtrupp dem Brand in der Tiefgarage zu Leibe.