Rottweil Begleiter will Angeklagten zweifelsfrei erkannt haben

Kreis Rottweil/Tuttlingen. In einem neunseitigen Antrag forderte Verteidiger Bernhard Mussgnug die Freilassung seines 34-jährigen Mandanten. Derweil steht fest, dass der Prozess, der am 7. September begonnen hat, erneut verlängert werden muss. Das Gericht hat weitere vier Verhandlungstage bis Ende April angesetzt. Unter anderem soll ein medizinischer Sachverständiger Auskunft geben über den Gesundheitszustand des 21-jährigen Opfers. Sein Anwalt Stefan Klett hatte am vergangenen Verhandlungstag von einer "dramatischen Verschlechterung" berichtet. Wegen Komplikationen müsse die Schädeldecke erneut geöffnet werden.

Zwei Unbekannte hatten mit Stöcken brutal auf ihn eingeprügelt. Bisher schien viel dafür zu sprechen, dass es sich dabei um die beiden Angeklagten handelt.

Doch spätestens seitdem sie am vergangenen Verhandlungstag entlastet worden sind, bestehen erhebliche Zweifel, wie Anwalt Mussgnug am Freitag feststellte. Nach der weit fortgeschrittenen Beweisaufnahme gebe es gegen seinen Mandanten keinen dringenden Tatverdacht mehr, allenfalls "gewisse Verdachtsmomente, die allerdings nicht ausreichten, um den seit dem 10. Juni 2016 in Vollzug gesetzten Haftbefehl aufrecht zu erhalten".