Rottweil Begegnung und Dialog in Moschee

Die Sonne war gerade untergegangen, und so kamen die Besucher direkt zum Freitagsgebet in der beeindruckenden Moschee an. Nach dem Gebet führte Akin Eski, Dialogbeauftragter der Gemeinde, die Gruppe durch die Moschee und beschrieb in anschaulicher Weise den Glauben, das Leben und den Alltag im Islam.

Viele Fragen wurden gestellt – "auch ein Zeichen dafür, wie wenig wir doch voneinander wissen, wie fremd wir uns sind", heißt es in einer Mitteilung. Neben den vielen Unterschieden, welche die Religionen ausmachen, wurden aber auch zahlreiche Gemeinsamkeiten wie auch Aufgaben entdeckt, welche gerade die abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und Islam ausmachen. Und so kam ein lebendiger Dialog zustande, zumal sich auch einige Mitglieder der türkisch-islamischen Gemeinde zur Gruppe hinzugesellt hatten. Bei einem Buffet mit anregenden Gesprächen klang der Abend in der Moschee aus und die Teilnehmer waren sich einig, dass solche Begegnungen regelmäßiger stattfinden sollten.