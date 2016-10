Rottweil Begegnung in poetischen Bildern

Doch nicht nur dieser Aspekt, ein Detail, das sich am Dienstagabend vielfach lesen ließ, wird in Erinnerung bleiben. Zurück zur Begegnung, die sich auf der Bühne vor allem in poetischen Bildern vollzieht, apostrophiert in einem Schattentheater-Zwischenspiel: Ausgehend von der tänzerischen Vorstellung jedes Teilnehmers, der seine Qualitäten in dieser ersten Szene anklingen lassen darf und dem Zuschauer damit ein bisschen Hilfestellung gibt, über die verschiedenen Bilder, die sich erstaunlich dynamisch entwickeln können, begegnen die Ragazzi natürlich ihren Spielpartnern. Durch ihr unmittelbares Spiel lassen sie auch eine Begegnung des Publikums mit ihnen zu. Bei den Intermezzi, in denen mehrmals mit Verve auf vier gezählt wird, bieten sie diese Begegnung offensiv und mit sichtlicher Freude über das gelingen an. Und sie fördern Begegnung, indem sie zur Diskussion auch der Besucher unter sich über das Erlebte anregen.