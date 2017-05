Kreis Rottweil. Der Rottweiler CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Teufel hat mit seinen Kollegen Gerhard Aden (FDP) und Emil Sänze (AfD) in einem weiteren Gespräch mit dem Staatssekretär im Innenministerium Martin Jäger die Bedeutung des Polizeistandorts Rottweil herausgehoben und sich für den Erhalt und Ausbau der Kriminalpolizeidirektion Rottweil und der Verkehrspolizeidirektion Zimmern eingesetzt. "Die Stadt Rottweil ist ein hervorragender Standort für die Polizei im Land. Wir fordern den Erhalt und Ausbau der Kriminaldirektion. Die zentrale Lage der Verkehrsdirektion in Zimmern bietet zudem beste Voraussetzungen für die Erfüllung der wachsen den Aufgaben im Verkehrsbereich", so die drei Abgeordneten laut Mitteilung. Im Gespräch wurden die Standortvorzüge Rottweils angesichts der Evaluierung der Polizeistrukturreform nochmals verdeutlicht.