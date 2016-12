Rottweil-Neukirch (pn). 30 Jahre auf eine Ortsumgehung zu warten, sind genug. Das meint der Neukircher Wolfgang Baur und kündigt mit einem Flugblatt an, eine Bürgerinitiative (BI) gründen zu wollen. Ein Termin für eine Versammlung steht noch nicht. Das werde, sagt Baur auf Nachfrage, erst nächstes Jahr stattfinden. Er hat sich aber bereits einen Namen für die Initiative ausgedacht: "Jetzt B27-Ortsumgehung für Neukirch". Zusammen mit allen, "denen dieses Thema schon lange unter den Nägeln brennt", will er eine "gemeinsame Basis finden, damit unsere Stimme Gehör" findet. Das Ziel soll sein, "endlich in den Bundesverkehrswegeplan" aufgenommen zu werden. Mit 18 000 Fahrzeugen am Tag, die über die Bundesstraße durch den Ort donnerten, müsse Schluss sein, ruft Baur zum Schulterschluss auf.