Rottweil Baum-Fällaktion verärgert Anwohner in der Altstadt

Jüngste Baumfällaktionen auf dem Gelände der August Müller GmbH & Co. KG veranlassten Hans-Peter Butz, der in der Hochmaurenstraße wohnt, zum Grübeln. Anfang Januar habe die Stadt Bäume auf dem Spielplatz der Armlederanlage entfernen lassen, erzählt Butz. Eine gute Woche darauf, am 14. Januar, beobachtete er, wie auf dem Gelände der Firma Müller weitere Bäume gefällt wurden. "Das war eine Samstagsaktion", sagt er. Und vermutet, dass die Wahl auf diesen Tag fiel, weil das Rathaus samstags geschlossen hat und sich dann niemand dort beschweren kann.

Der Anwohner erzählt, dass es schon einmal einen Streit zwischen der Stadt und der Maschinenfabrik gegeben habe: Diese habe vor zehn Jahren bereits Bäume gefällt. Streitgrund: Das Neckartal sei ein Erholungsort, weshalb die Bäume erhalten bleiben sollten, meint Butz. Als er das Geschehen am 14. Januar beobachtete, schoss er bei der Gelegenheit auch einige Bilder. Diese Aktion schien allerdings bei den Arbeitern, die sich an den Bäumen zu schaffen machten, seiner Meinung nach nicht gut anzukommen. Denn kurz nach den Fotoaufnahmen seien die Arbeiten abgebrochen worden. "Wenn ich da nicht mit dem Foto gestört hätte, hätten die wahrscheinlich weiter gemacht", meint Hans-Peter Butz. Am nächsten Morgen waren die Baumstämme weg, mitsamt Ästen, berichtet er.

Lediglich Baumstumpfe erinnern noch an die Bäume, die seinen Angaben zufolge circa 50 Jahre alt waren. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre seien 30 Bäume in diesem Bereich gefällt worden, berichtet er verärgert. Vor allem die Bäume entlang des Kanals, der das Unternehmen und die Wohnbesiedlung an der Neckarstraße trennt, hätten Staub, Dreck und Lärm abgehalten. Nun nicht mehr.