Rottweil Bauland oben auf Wunschliste

Fraktionsvorsitzender Günter Posselt verwies auf den steigenden Aufwand bei der Ausweisung von Neubaugebieten insbesondere wegen der notwendigen Bereitstellung von Ausgleichsflächen. "Nicht zuletzt auch deshalb müssen wir in Zukunft verstärkt die innerörtlichen Reserven wie Baulücken und leer stehende Gebäude in den Blick nehmen", betonte Posselt. Diese könnten auch schneller genutzt werden, wenn die privaten Eigentümer zu entsprechenden Investitionen bereit sind, denn die Bereitstellung neuer Flächen sei teilweise erst mit dem derzeit aufzustellenden Flächennutzungsplan möglich. Das bedeute, dass eine Konkretisierung erst in der Zeit nach 2019 erfolgen könne.

Bei den einzelnen Stationen in Hausen, Bühlingen, Neufra und Göllsdorf ließen sich die CDU-Stadträte sowohl über abgeschlossene als auch über geplante Projekte sowie Probleme informieren. In Hausen überzeugten sie sich von der Sinnhaftigkeit des Baumbestattungsfeldes auf dem Friedhof und des neu errichteten Sanitärtrakts mit Umkleidekabinen an der Mehrzweckhalle. Die Information über den Bebauungsplan Bronnenkohl durch Ortsvorsteher Herbert Sauter setzte den Schlusspunkt.

Betrieb braucht zusätzliche Fläche