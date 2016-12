Rottweil Bau auf Hegneberg beginnt planmäßig

Rottweil (cor). Stadtbau-Chef Peter Hauser hatte im Bauausschuss schon angekündigt, dass man mit dem Bau des Mehrfamilienhauses für Flüchtlinge auf dem Hegneberg noch im Dezember loslegen will. Jetzt ist es soweit. Der Bagger ist in der Überlinger Straße 64 angerollt und zog gestern schon viele Schaulustige an.